¡Quiere el título de WWE! Brock Lesnar apareció en SmackDown y atacó a Kofi Kingston con un 'F5' [VIDEO]

Cuando pensaba que ya había vencido al retador más difícil, Kofi Kingston se vio sorprendido en WWE SmackDown Live. Y es que luego unirse con sus compañeros de The New Day para derrotar a The Revival y Randy Orton, apareció Brock Lesnar.

Acompañado de Paul Heyman, Brock Lesnar entró al ring y observó por varios segundos a Kofi Kingston. "Es un mal día para el Nuevo Día (The New Day) porque mi cliente quiere retarte por el título de WWE en el estreno del SmackDown Live (en FOX) este 4 de octubre", señaló su mánager.

Brock Lesnar atacó a Kofi Kingston con un 'F5'. (WWE)

De inmediato, Kofi Kingston aceptó el reto de la 'Bestia'. "Cuando gané el título en WrestleMania, me prometí que iba a ser un campeón que luche siempre", respondió.



Tras ello, Brock Lesnar hizo el gesto de darle la mano, pero en realidad lo cargó para aplicarle su 'F5'. Así, la 'Bestia' se encargó de dejarlo tendido en la lona.

