Cuando regresó a la WWE en 2012, Brock Lesnar venía de perder por nocaut ante Alistair Overeem en el UFC 141, en el pasado diciembre. Con su carrera en artes marciales mixtas 'terminada', la 'Bestia Encarnada' decidió volver a la lucha libre tras ocho años.

Al ser ya una superestrella consagrada, Brock Lesnar no necesitó de muchas apariciones para generar emoción entre los fanáticos de WWE, pues su descomunal fuerza era el centro de atención. Por eso, en el año de su regreso, solo estuvo en dos megaeventos. (Extreme Rules y SummerSlam).

A partir de ese momento, la WWE se percató de las expectativas que generaba Brock Lesnar, por lo que decidió reservarlo para contadas ocasiones para que así lo fanáticos no perdieran el 'gusto' de verlo. Más adelante, ese plan maestro se convertiría en su 'talón de Aquiles'.

Los siguientes años fueron iguales. Brock Lesnar no estaba a tiempo completo en WWE, sino que aparecía en ocasiones claves para armar sus respectivas rivalidades. Salvo en 2015 y 2016, fechas en las que peleó en cinco y seis ocasiones, respectivamente, los demás años (2013, 2014) solo apareció tres o cuatro veces.

(WWE) Lesnar se enfrentó con John Cena en su regreso. (WWE) WWE

La historia se repite:

Si bien todos saben de la fuerza física de Brock Lesnar y el porqué es uno de los luchadores más completos de WWE, el problema comenzó cuando se le dio un título recién creado (el Universal), sabiendo que desde su regreso no siempre estuvo presente. Con el cinturón, esto no cambiaría.



Así, Brock Lesnar ganó el título Universal en WrestleMania 33 tras vencer a Goldberg el 2 de abril de 2017. Un año pasó y la 'Bestia Encarnada' solo lo defendió en cuatro ocasiones, a la espera del duelo contra Roman Reigns este domingo 8 de abril en la edición 34 de la 'Vitrina de los Inmortales'.

Pero eso no es todo, a esa cantidad se suma los tiempos que duraron sus combates. De las cuatro veces que puso en juego su título, dos fueron en luchas singulares, en las que se pudo ver a Lesnar en completa acción; sin embargo, dejó mucho que desear.



Lo más criticable fue el tiempo, en una pelea Brock Lesnar duró menos de 7 minutos (ante Samoa Joe en Great Balls of Fire); en la otra, menos de 10 (contra Braun Strowman). Siendo todas estelares, los fanáticos no quedaron nada satisfechos.

Y es que es un número de defensas muy cuestionable para Lesnar, tomando como referencia otros campeones que cumplieron un año con el título máximo. En 2006, John Cena logró el campeonato de WWE en Unforgiven. Y al cumplir un año, el 'Rapero' lo había puesto en juego diez veces.

Del mismo modo, CM Punk ganó el título en Survivor Series 2011. Y aunque estuvo más de un año como campeón, en ese lapso de 365 días, logró defenderlo en 15 ocasiones.

Si bien todo hace indicar que Brock Lesnar perderá el título ante Roman Reigns en WrestleMania 34 -quizás su última pelea en WWE- lo cierto es que la 'Bestia Encarnada' se irá siendo uno de los campeones más ausentes en la historia de la empresa.