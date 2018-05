Luego de que derrotó a Roman Reigns en Arabia Saudita, muchos fanáticos de WWE se preguntaron quién sería el próximo rival de Brock Lesnar . Aunque habían varios candidatos, la empresa no llegó a decidir en su momento.

Luchadores de la talla de Braun Strowman, Bobby Lashley y Roman Reigns se perfilaban para enfrentar a Brock Lesnar . Sin embargo, otra superestrella habría tomado más impulso y se enfrentaría a la 'Bestia Encarnada' por el título Universal de WWE .

Se trata de Seth Rollins , quien tendría mayor opciones de luchar contra Brock Lesnar . Eso sí, la pelea se daría en SummerSlam, evento de WWE en agosto. Esto luego de que no se incluyera al campeón en Money in the Bank ni Extreme Rules.

"Me he dado cuenta que Seth Rollins está utilizando ciertas etiquetas como 'BrockWho', así que diría que el 'Arquitecto' tiene gran posibilidad de luchar contra Brock Lesnar en WWE " , dijo Mike Johnson, periodista de PWInisider.



Una idea que sí es factible, ya que han habido otras ocasiones en las que el campeón máximo de WWE luchó contra otro monarca. En esta caso sería Brock Lesnar , dueño del cetro Universal, ante Seth Rollins, titular de la presea Intercontinental.