¿The Bar llegó a su fin? La WWE anunció que Cesaro será el nuevo miembro de Raw

Oficialmente, el Superstar Shake-Up terminó la semana pasada, pero todavía hay cambios en las dos marcas principales de la WWE. Hace unas horas, la empresa traslado a Andrade, Zelina Vega y Aleister Black a SmackDown. Y ahora acaba de añadir un nuevo luchador a Raw; sin embargo, su compañero de equipo se quedaría en el show azul.

Se trata de los miembros de The Bar. El periodista John Pollock del Post Wrestling reveló que Cesaro formará parte del show rojo y que aparecerá esta noche, al igual que Samoa Joe.

Esto fue confirmado por la misma WWE, que público en su página web que Cesaro es el nuevo miembro del Raw y enfrentará esta noche a Cedric Alexander. De Sheamus no pusieron nada. ¿Es el anuncio de la disolución de uno de los equipos más dominantes de la era actual? ¿O es que después el 'Guerrero Celta' también ira al show rojo? Eso solo la empresa de Vince McMahon lo sabe.

Lo único seguro es que Sheamus ha estado alejado de los cuadriláteros desde el 9 de abril, pues, de acuerdo a Dave Meltzer, sufrió una conmoción cerebral en su combate contra The New Day.

The Bar consiguió en cuatro oportunidades los títulos en parejas de Raw. También los ganaron una vez en SmackDown Live. Fue en el programa 1000 del show azul celebrado el 16 de octubre de 2018. Aquella vez, Cesaro y Sheamus vencieron a The New Day con la ayuda de Big Show.

► ¡De vuelta al ring! CM Punk regresó a la lucha libre en un evento independiente [VIDEO]



► Milwaukee Bucks vs. Detroit Pistons: sigue el cuarto partido de primera ronda de los Playoffs



► Hasta pronto, amigo: Dean Ambrose se va de la WWE con una gran victoria junto a The Shield [VIDEO]



► De la mano de Kawhi Leonard: Toronto Raptors se impuso a Orlando Magic en el cuarto partido de los playoffs