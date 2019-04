Hasta otra oportunidad: la emotiva despedida de Dean Ambrose que la TV no mostró en RAW [VIDEO]

Solo era cuestión de días para que el contrato de Dean Ambrose con WWE terminara, y así fue. El 'Lunático' no estuvo presente en WrestleMania 35, pero sí lo hizo en el RAW posterior para pelear ante Bobby Lashley.

Aunque la pelea nunca fue oficial, pues ambos se atacaron antes de la campana, Dean Ambrose pudo tener una aparición en WWE. Eso sí, luego de que Seth Rollins cerrara el show, llamó a Roman Reigns para que ambos despidieran de forma emotiva a su amigo.

"Nadie me preparó más para vencer a Brock Lesnar que Dean Ambrose. Me rompe el corazón que te vayas, pero te quiero mucho amigo", dijo Seth Rollins, quien también aclaró que hizo todo lo posible para que el 'Lunático' no se vaya.

"Sin ustedes fanáticos no estaríamos aquí. Quiero agradecerle a ustedes", declaró Dean Ambrose, mientras el público de WWE coreaba su nombre. Tras ello, los tres juntaron sus puños e hicieron la clásica pose de The Shield.

