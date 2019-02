Dean Ambrose: "Hay gente que está en WWE solo por dinero y no les importa lo que hagamos los demás"

Su final en la WWE parece estar más cerca de lo pensado. Sin embargo, Dean Ambrose no duda al decir que es un sueño cumplido, al que muchos aspiran, pero que pocos aprecian. "The Lunatic Fringe" habló de todo para el podcast The Major Wrestling Figure Podcast de Zack Ryder y Curt Hawkins.

"Ustedes son como yo. Hay mucha gente aquí que está por el dinero. No crecieron viéndolo, no les importa lo que hacen, no les importa lo que hacemos. Pero ustedes son como yo, esto es todo lo que hemos amado, esto es lo nuestro". declaró.

Dean también habló de lo que se siente llegar a un lugar como WWE, un sitio al cual muchos luchadores han imaginado estar desde pequeños. "Cuando llegas por primera vez a WWE, esa es una de esas cosas en las que piensas: 'Voy a estar en un videojuego, voy a tener un juguete y todo eso'. Vas caminando y ves a Vince McMahon y a Triple H por ahí, como si estuviera acostumbrado a tener conversaciones con Vince McMahon. Es difícil recordar que era un niño viendo esto en la televisión".

Hace uno días, la compañía que dirige Vince McMahon confirmó que Dean Ambrose no renovará contrato con la empresa. De esta manera, el luchador de 33 años y tres veces campeón Intercontinental, no llegaría al WrestleMania 35, en abril, tras 8 años en WWE.