De vuelta al ring: Elias volvería a pelear en WWE a fines de octubre y ya tendría rival

Elias era uno de los favoritos a ganar el The King of the Ring 2019, pero una lesión en uno de sus tobillos impidió que continuará en el torneo, lo que hizo que no pueda disputar la semifinal ante Chad Gable. Sin embargo, parece que hay buenas noticias sobre su recuperación.

Según el medio Wrestling Observer, del periodista Dave Meltzer, Elias haría su regreso a los cuadriláteros a fines de octubre. Y su rival sería nada más y nada menos que Chad Gable, quien en estos momentos mantiene una riña con el 'Rey' Baron Corbin.

Pero la nueva rivalidad del guitarrista ya se está llevando a cabo. Y es que en el último SmackDown Live, Elias apareció en la pantalla grande para cantarle una canción ofensiva a Gable, en la que se burlaba de su baja estatura.

"Chad Gable el desaventajado. Tiene a todo el mundo inspirado. Si fuera por mí, pequeñines como tú, serían despedidos. Si hubieras ganado las finales, imagina cómo se sentirían todos sabiendo que el Rey del Ring no puede ver por encima del volante en un carro", le cantó Elias.

