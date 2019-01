Finn Bálor es mi apuesta en Royal Rumble por un futuro "endemoniado"

Por Antonio Seminario Arevalo

La cultura de los seguidores de WWE se guía de los rumores. Estos indican que Brock Lesnar recién perdería el campeonato universal en WrestleMania 35, lo que significaba que Braun Strowman fracasaría en Royal Rumble. Su exclusión de esta lucha se advierte como una medida para no perjudicar más aún su personaje y hacerlo ver todavía como una amenaza para cualquiera. En su lugar se está poniendo a Finn Bálor, quien parece ser un retador de trámite, pero él esconde un potencial inmenso para ser un verdadero campeón y la cara de una renovación prometida.

Cuando Bálor ganó su puesto como retador, el veterano comentarista Jim Ross dijo en su blog "así es como quiero verlo, sin regalar sonrisas gratis". El irlandés se centró en ser tan agradable -de forma natural- que perdió la rudeza que necesita un wrestler para ser considerado implacable. Su personalidad empatiza con el público y a la vez lo hace ver vulnerable. Pocos creerían que por su tamaño y apariencia tiene alguna oportunidad real frente a Lesnar -y a eso hay que sumarle los rumores-. Pero con todo esto, él es mi apuesta a ganar en Royal Rumble 2019.

En una entrevista para ESPN.com concedida al periodista Tim Fiorvanti, Bálor descartó usar su alter ego, el invicto The Demon King -la denominación que recibe cuando aparece en el ring con el cuerpo pintado ilustrando personajes de la mitología celta y nipona-, pues aunque en el pasado lo usó "como muleta, puedo asegurarte que el hombre se enfrentará a Brock Lesnar". Esto se podría deber a varios factores: en su estancia en NXT, ver a Bálor como El Demonio era presagio de su victoria, hasta que cayó frente a Samoa Joe; pero también porque está incitando a su regreso pues en la misma plática dijo "estoy seguro de que se me ocurrirá algo [para vencer al campeón]".

Las probabilidades de que Bálor gane la lucha son escasas; sin embargo las apuestas se tornan inciertas si es que llega caracterizado como The Demon King. En su proceso como retador ha sido presentado como un azar para ganar un millón de dólares y recibió la bendición de Vince McMahon y del mismo John Cena. En el Monday Night Raw previo a la lucha se le vio fuerte y solo pudo ser derribado por un ataque a traición de Lesnar. Además hay que recordar que en los últimos años, las mejores peleas del campeón han sido contra sujetos de baja estatura como AJ Styles y Daniel Bryan, quienes con su habilidad y técnica casi hacen quedar en ridículo a La Bestia Encarnada.

- El 'gran jefe' -

El columnista Chirs Roling describe a Brock Lesnar como The final boss, como una suerte del súper malo y último enemigo de un videojuego de aventuras. Es la forma en que WWE encontró de manera inteligente -hasta cierto punto- de cómo manejar la posición de trabajador de medio tiempo del monarca. Es el sujeto al que todos quieren llegar a retar en Monday Night Raw desde que 'rompió' la racha del Undertaker en WrestleMania. Pese a ciertas derrotas, su posición es la del último oponente a vencer para consagrarse. Y en esta situación solo Bálor podía suplirlo.

Finn Bálor como tal puede pasar como un luchador talentoso más de WWE. Pero al sacar a relucir a The Demon King se torna en un personaje místico casi intocable. Lo reserva como la fórmula para la gloria haciendo a un lado su sonrisa mientras se acomoda la casaca de cuero. Por eso esta tendría que ser la versión que debe de adoptar para retar a Lesnar, y no hay motivo para descartarla. De inmediato tornaría incierto el final de la lucha y de paso permitiría a la empresa el seguir usando la estrategia de The final boss reemplazando a Lesnar por Bálor.

El irlandés es un luchador de tiempo completo que puede ser derrotado en cualquier momento y contra cualquier oponente sin que esto afecte a la figura de The Demon King. Pero este alter ego está invicto en WWE, es un monstruo que se sobrepone a las capacidades humanas y que ante retos peligrosos podría aparecer para ser la nueva Gran Bestia a vencer, como lo es Lesnar actualmente -aunque este más bien ha estado demostrando que es cada vez más humano, basta recordar sus derrotas ante Goldberg o Roman Reigns y sus exigencias frente a otros-.

- Apostando por WrestleMania -

Con la nueva idea de que un ex campeón ya no goza de una cláusula de revancha, Bálor podría enfocarse en una amenaza diferente a Lesnar, como el posible ganador de la batalla real del Royal Rumble. Esto podría traducirse en un encuentro clásico contra Seth Rollins, por ejemplo, o afrontado el reto de alguien como AJ Styles. A su vez, un duelo de este calibre ayudará a la reorganización de Monday Night Raw con varios spots a usarse en el evento de lucha libre más grande del mundo y en los ya conocidos momentos de WrestleMania.

Por otra parte, con Lesnar fuera del panorama titular no pierde garantías de ser un gran atractivo para el magno evento. Cerca suyo tiene merodeando a Braun Strowman y una historia con este para una lucha de Monstruo vs Monstruo no necesita de un campeonato en juego para ser un gran espectáculo mientras que el gigante vuelve a tomar impulso para obtener de una vez por todas un cinturón de campeón mundial.

Una victoria de Lesnar en el evento de este domingo haría el resultado de su lucha en WrestleMania más que predecible, sea quien sea el retador. Mientras que sus compromisos con UFC podrían ser una distracción en WWE. A todas luces, el triunfo de Bálor en Royal Rumble bajo la piel de The Demon King se advierte como una oportunidad de oro para el futuro próximo de los intereses de Monday Night Raw y de gran parte de la empresa de lucha libre más importante del mundo.