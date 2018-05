A pesar de que parezca, en la WWE los luchadores hacen personificaciones. Esto es lo que no entendieron algunos fanáticos de la compañía que vieron el Greastest Royal Rumble , quienes han amenazado de muerte a un luchador. Es por ello que decidió denunciar el hecho mediante Twitter.



Se trata de Ariya Daivari. El luchador apareció en el segmento de los luchadores oriundos de Arabia Saudita del Greatest Royal Rumble y la WWE le pidió usar una bandera de Irán.



Además, Daivari criticó al público local. Esto generó mucho rechazo entre los asistentes y televidentes, quienes no dudaron en usar su cuenta de Twitter para criticarlo. Pero algunos se excedieron.



"Durante mi presentación el pasado viernes, tuve una actuación completamente ficticia. No es nada diferente a los actores en la televisión o cine. Ese personaje no refleja mis ideales y pido perdón a quien sea que se haya sentido ofendido", señaló Daivari en su cuenta de Twitter.



El luchador de 29 años es parte de la categoría crucero de la WWE. Asimismo, es parte del roster del 205 Live.