Lo sufre: Kevin Owens cayó ante Elias por culpa de Shane McMahon y quedó fuera del King of the Ring 2019 [VIDEO]

A pesar de que estuvieron hablando en el WWE SmackDown para hacer las pases, Shane McMahon y Kevin Owens no están ni cerca de ser compañeros. Y es que el comisionado del show azul le costó la victoria a 'KO' en el King of the Ring 2019.

Cuando Owens estaba enfrentándose a Elias, Shane McMahon apareció para presenciar directamente la pelea. Luego de un par de minutos y cuando 'KO' estaba dominando, el comisionado se quitó el polo y dejó ver una camiseta de árbitro.

Elias derrotó a Kevin Owens con ayuda de Shane McMahon. (WWE)

Tras ello, Shane McMahon pasó a tomar las riendas del combate. Eso distrajo a Owens, quien recibió una cuenta de tres rápida de manos del comisionado de SmackDown. Con ello, 'KO' quedó fuera del torneo King of the Ring 2019.



Cabe señalar que Andrade también accedió a la siguiente ronda, más temprano en SmackDown. 'El Ídolo' venció a Apollo y así enfrentará al ganador del duelo entre Chad Gable y Shelton Benjamin.



