Lo admira bastante: Lio Rush se siente afortunado por trabajar junto a Bobby Lashley en la WWE

Lio Rush , superestrella de la WWE y actual mánager de Bobby Lashley , acaba de concederle una entrevista a Lilian García en su podcast 'Chasing Glory'. El peleador ha hablado sobre los problemas que le ha traído su baja estatura y cómo ha sido trabajar con el 'Superman Negro'.

"No quiero hacerlo ver mayor, pero desde que era joven, he seguido la carrera de Bobby. Y cuando me dijeron que trabajaría a su lado, fue una locura. Me sentí muy emocionado y afortunado", declaró Rush.

Y añadió: " Lashley también me ha ayudado a sentirme cómodo en el vestuario y, en general, en la empresa. Gracias a él he podido comprender el negocio dentro y fuera del ring. Él es un luchador de primer nivel y siente una enorme pasión por este negocio".



Lio también comentó que ha tenido algunos inconvenientes en su carrera, especialmente por su bajo tamaño. "Ha sido literalmente la historia de mi vida Desde que inicié en la lucha profesional, en la escena independiente, siempre he tenido que defenderme de eso. Siempre estoy luchando para que me tomen en serio y no me pisoteen por ser bajo".

► WWE Raw: sigue el show rojo previo al Fastlane 2019 con la respuesta de Triple H a Batista



► Nació para la raqueta y la pluma: la historia de Daniela Macías, la monarca del bádminton nacional



► Nadie lo saca de la cima: Jon Jones venció a Anthony Smith y retuvo el título semipesado en el UFC 235 [VIDEO]



► Fue una ráfaga de golpes: repasa las mejores postales del UFC 235 de Las Vegas