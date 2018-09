Hace un par de semanas, Brie Bella fue criticada por los fanáticos de WWE al realizar una mala maniobra aérea que por poco le cuesta una lesión. Ahora, la excampeona vuelve a ser el centro de comentarios tras lesionar a Liv Morgan en el RAW de Denver.

Durante el combate de relevos australianos entre The Bellas y Natalya contra The Riott Squad, Brie no calculó bien y conectó dos patadas a la cabeza de Liv Morgan. De inmediato, la exluchadora de NXT se desplomó y la confusión se apoderó del encuentro por unos segundos.

A pesar de que Brie Bella intentó ayudarla, mientras sostenían la lucha, el estado de Liv Morgan preocupó. Inmediatamente, los médicos de WWE salieron para atenderla. Según PWInsider, la integrante del Riott Squad quedó noqueada por unos segundos y sufrió una leve pérdida de memoria, producto del golpe.

Asimismo, horas más tardes, el periodista Dave Meltzer reveló que el estado de Liv Morgan es estable luego de que le realizarán un test de conmoción cerebral. Tras ello, las críticas en redes sociales hacia Brie Bella no se hicieron esperar, pues no es la primera vez que ocasiona un incidente desde su regreso.

En ese sentido, Brie Bella mandó un mensaje en su Twitter por lo sucedido. "Cada combate en RAW es una oportunidad para entretener a los fanáticos. Nuestra intención como superestrellas de WWE es ganar las peleas, nunca lesionar a un rival, pensaré en Liv Morgan esta noche", publicó.