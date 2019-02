¡Con él no funciona! Mark Henry reveló qué es lo que más odia Vince McMahon de las superestrellas

Volverá tras año y medio para poner orden. Mark Henry regresa a su casa, pero esta vez en un nuevo rol dentro de la compañía. El miembro del Salón de la Fama nunca ha pasado mucho tiempo alejado de WWE , sabe que su presencia es vital para que no sucedan cosas en vestidores que molesten a Vicen McMahon.

"Mientras estuve fuera, sucedieron muchas cosas en el vestidor que nunca hubieran pasado bajo mi vigilancia. La gente discute y se preocupa por cosas. Hay un par de personas que a veces llegan tarde, algo que Vince McMahon odia. Pero él no me tiene a mí o al Undertaker. Booker no está tampoco allí, solo en televisión. Big Show está lesionado. Así que los chicos que pueden dar un golpe sobre la mesa no están. Voy a ir a arreglar eso porque ahora voy a estar en todos los PPV. Vamos a restablecer la cadena de mando", comentó el "hombre más fuerte del mundo".

Pero su rol no solo será ese. También, aprovechará para aconsejar a las superestrellas de evitar cualquier cosa que incomode al presidente de la compañía. " Vince odia cuando la gente se acerca a él como: ‘Oye, jefe, ¡qué bueno verte! Muchas gracias por ponerme en el cartel’. Él odia a esos tipos. Los odia. Para él es como: ‘sé un maldito hombre. Respeto tu trabajo y te pago por tu trabajo‘", acotó.

Mark es un ídolo en la compañía. El luchador de 47 años sabe que tiene cuerda para rato en la WWE y, que de la mano de Vince, todo marchará sobre ruedas. "Es una figura paterna. Nos hemos expresado amor mutuamente", puntualizó.