Mike Kanellis solo tiene un año en la WWE y su participación en el Greatest Royal Rumble ha sido una de sus mejores oportunidades de destacar. Sin embargo, la desperdició pues fue eliminado en tan solo segundos, por lo que temió haber sido el peor de la historia.



Sin embargo, para su buena suerte, la WWE confirmó que no consiguió quebrar ninguna marca. Esta sigue perteneciendo a Santino Marella, quien permaneció un segundo en el ring.



Kanellis estuvo tres segundos en el Greatest Royal Rumble antes de que fuese eliminado. Fue el más rápido de esta edición, pero para su suerte no pasó a la historia.



Con ese tiempo, es el cuarto luchador que menos tiempo ha pasado en el evento. Es superado solo por Marella, Sheamus y The Warlord.



En el Greatest Royal Rumble, Braun Strowman se coronó el ganador de la lucha de 50 hombres. Se ganó un cinturón verde y un trofeo nuevo, proporcionado por la WWE.