Espera recuperarse pronto: Rey Mysterio señaló una probable fecha para volver a pelear en WWE

Rey Mysterio ganó el título de los Estados Unidos en Money in The Bank 2019, tras vencer a Samoa Joe. Sin embargo, no pudo disfrutarlo por mucho tiempo. Durante el encuentro sufrió una lesión en el hombro izquierdo y tuvo que devolver el cinturón al samoano.

No sé sabe cuánto tiempo estará fuera de los cuadriláteros, pero el propio enmascarado ya puso una posible fecha de su regreso. "He estado haciendo ejercicios de rotación para superar la dislocación que sufrí en el hombro izquierdo. Posiblemente podré volver a finales de junio o julio", dijo en una entrevista al portal Wrestling Inc.



Mysterio también le explicó al medio estadounidense por qué decidió devolver su título: "No podía defenderlo, así que no tenía motivos para que me lo quedara. Además, cuando vi que el hombro de Joe no estaba pegado en la lona en esa cuenta de tres -en la pelea de ambos en Money in the Bank-, me decepcioné un poco".



"Pero me gusta hacer las cosas correctamente. No gané ese cinturón como me hubiera gustado. Así que la mejor decisión era devolverlo, recuperarme, mejorar, y buscar más adelante otra oportunidad titular", agregó.

