Fueron nueve largos meses los que Dean Ambrose estuvo alejado del cuadrilátero de la WWE. El 'Medio lunático' sufrió una delicada lesión en el tríceps en noviembre de 2017, la cual le impidió volver a luchar hasta el pasado 13 de agosto.

En la más reciente edición del podcast de Jim Ross, Renee Young habló sobre los duros momentos que atravesó su esposo mientras se recuperaba de esta lesión. Y aseguró haber vivido momentos "aterradores" junto a Dean Ambrose.

"Recuerdo que me llamó el día de Año Nuevo, cuando teníamos un RAW en Miami, y su brazo estaba sangrando. Se despertó y había sangre por toda la cama. Se lo vendó para que la herida cierre y tuvo que volver a Birmingham, donde le operaron, para una revisión. La infección había empeorado mucho. Tuvieron que volver a intervenir para limpiarla", contó la comentarista de WWE.

"Estuvo con antibióticos durante meses. Fue aterrador conociendo la gravedad de la situación. Fue realmente duro ver a alguien que amas pasar por algo como eso, sobre todo alguien como Dean, que es esa fuerza indestructible. Fue difícil pasar por eso", agregó Renee Young, quien también explicó el cambio de look de Dean Ambrose.

"Siempre quiso saber qué aspecto tendría con la cabeza afeitada, así que aprovechamos que estaría un tiempo fuera de televisión. Fuimos al patio de atrás y cuando ya tenía la cuchilla lista, él decía 'no sé si debería hacer esto'. Yo le dije 'ya me he hecho ilusiones. Es demasiado tarde. El pelo se va'. Fue justo antes de la operación" contó.