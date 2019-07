Lo molieron a golpes: Ricochet no pudo evitar el 'codazo fenomenal' de AJ Styles y los ataques de The Club [VIDEO]

El campeón de los Estados Unidos Ricochet salió al ring para enfrentar a los miembros de The Club. Tuvo éxito en un inicio, pero al final terminó bien golpeado. AJ Styles , Karl Anderson y Luke Gallows no tuvieron piedad con él.

A pesar de que Styles y Anderson estuvieron fuera del cuadrilátero, Ricochet pudo vencer a Gallows. Luego, el 'Fenomenal' tomó el micrófono y le dijo que cumpliera su palabra -cuando dijo que podía vencer a los tres con facilidad- y que enfrentara a su compañero Anderson.

El monarca estadounidense aceptó y antes de derrotar a Karl golpeó a Styles y Gallows porque estaban interfiriendo en el combate. Sin embargo, a AJ no le gustó nada lo que hizo Ricochet y después de la pelea subió a golpearlo. Anderson y Gallows se unieron a su amigo.

Los tres miembros de The Club masacraron a Ricochet, quien no pudo hacer absolutamente nada. Segundos después, Styles agarró el micrófono y le dijo que no iba a seguir golpeándolo porque no quería que el domingo tenga alguna excusa cuando lo derrote.



Parecía que The Club se iba a ir, pero luego volvieron y AJ Styles le aplicó un 'codazo fenomenal' a Ricochet. Ambos chocarán en Extreme Rules por el título de los Estados Unidos este domingo. ¿Qué pasará?

Así masacró The Club a Ricochet. (WWE)

