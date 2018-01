Los rivales le siguen llegando a Ronda Rousey , a pesar de que no pelea desde diciembre del 2016. En especial ahora, que está en conversaciones para debutar en la WWE. Paige VanZant , quien también es peleadora de UFC, decidió retarla para pelear en el ring.



El portal TMZ reportó que '12 Gauge' está interesada en hacer su debut en el wrestling. "Me gustaría intentarlo. Definitivamente es algo que me interesa. Cuando sea el momento, lo haré", señaló.



Sin embargo, ese "momento" podría estar muy cerca. La rubia está interesada en enfrentar a 'Rowdy', quien aparecería en las próximas semanas en un evento de la WWE.



"Ella es mi héroe. Sin ella, no sería quien soy ahora. Planeo seguir su camino, pero con mis propios pasos", finalizó la peleadora de 23 años.



Ronda Rousey está en negociaciones para hacer su debut. Se especula que podría hacerlo en Royal Rumble, en miras a WrestleMania 34, el próximo 8 de abril.



wwe Ronda Rousey fue parte de WrestleMania 31. (WWE)