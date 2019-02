¡Qué se cuiden todos! Seth Rollins listo para regresar a los cuadriláteros de WWE

Seth Rollins volverá pronto a los cuadriláteros de WWE , pero no estará en Elimination Chamber 2019. El luchador está en condiciones de volver a la acción, pero por precaución aún no participará en algún evento. Lo cuidan para Wrestlemania 35.

El aspirante al Campeonato Universal no terminó bien el Royal Rumble 2019. Tras se el vencedor del primer megaevento del año, acabó con molestias en la espalda y WWE lo ha mantenido inactivo debido esa fecha. Pero ya está de regreso, según confirmó el portal Wrestling Observer.



No obstante, es probable que "The Architect" no luche en las próximas semanas por precaución, ya que WWE mantiene la política de no arriesgarlo y que llegue de la mejor forma a Wrestlemania 35. A su vez, Bray Wyatt está preparado para regresar a la acción, pero que depende de una revisión médica del equipo de WWE.

Por otro lado, los rumores de que la lucha entre Batista y Triple H en WrestleMania 35 no ha quedado 100% descartada siguen aumentando. Todo depende del acuerdo que WWE llegue con Batista, y de que Triple H se recupere a tiempo para poder disputar el combate.