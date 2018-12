El WWE RAW de esta semana se llevará a cabo en el Golden 1 Center de Sacramento, California, y tendrá como principal protagonista a la máxima autoridad de la WWE, Vince McMahon, desde las 8:00 pm vía FOX Sports 2.

El regreso de 'The Chairman' se da después de que Seth Rolllins culpara a Baron Corbin del declive de Monday Night Raw. A pesar de eso, Corbin trató de conseguir el cargo de gerente general del show rojo de manera permanente, pero no pudo al ser derrotado por Braun Strowman en TLC 2018. Aunque ya no tiene ningún poder, el lobo solitario tendrá que rendirle cuentas al dueño de la WWE. También se rumorea un Shake-up (intercambio de superestrellas de una marca a otra).

El RAW de esta noche también marcará el inicio del reinado de Dean Ambrose como campeón intercontinental. En TLC 2018, celebrado la noche de ayer, el lunático le arrebató el título al arquitecto, quien ahora buscará recuperarlo.

También habrá una pelea entre Finn Balor y Dolph Ziggler. Además, se sabrá que hará Ronda Rousey después de haber ayudado a Asuka a ganar el título femenino de SmackDown en la pelea estelar de TLC 2018.