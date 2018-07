The Rock proviene de una familia llena de luchadores, por lo que se puede afirmar que el talento y determinación para ser parte de la WWE corre en sus venas. Pero no terminó en él pues su hija de 16 años también quiere seguir con el legado.



Así lo reveló The Rock , en una entrevista para Good Morning America. La estrella de la WWE reveló las intenciones de Simone Alexandra Johnson por participar en el ring.

"Ella está trabajando muy duro y es para llegar a la WWE . Yo le he dicho que sea lo que fuere su destino, yo siempre la apoyaré. Yo empecé en el Madison Square Garden y sé que ella tiene lo necesario para conseguirlo", señaló.



Pero lo más impresionante es que está confiado en el potencial de la adolescente. "Yo la veo como la próxima campeona de la WWE ", finalizó.



The Rock llegó a la WWE en 1996 y, desde entonces, fue ocho veces campeón. Actualmente, es una de las figuras promocionales de la compañía.