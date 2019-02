¡Duro golpe! The Undertaker borró toda referencia de WWE en sus redes sociales

A pesar de que The Undertaker no aparece desde Crown Jewel, en noviembre pasado, los fanáticos de WWE tenían la esperanza de verlo para una rivalidad en WrestleMania 35. Sin embargo, esto podría no ocurrir.

Si bien se rumoreó con una posible exaltación al Salón de la Fama, todo hace indicar que The Undertaker tomaría otro rumbo fuera de WWE. Y es que el 'Enterrador' sorpresivamente borró toda referencia de la empresa en sus redes sociales.

En vez de de hacer mencionar a WWE, The Undertaker publicó un correo para contrato. Justamente, una agencia que también maneja a Ric Flair, leyenda que ya no tiene vínculos contractuales con la empresa por el momento.

Cabe señalar que The Undertaker no sería el único en abandonar WWE, esto por malos manejos de los directivos y creativos de la empresa. Como se recuerda, Dean Ambrose es otra figura que no seguirá al no renovar su contrato, que expirará en abril.