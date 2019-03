El mejor adiós: ¿The Undertaker podría ser campeón mundial por última vez en WrestleMania 35?

The Undertaker y WrestleMania , dos instituciones por sí mismas que siempre generan expectativas en WWE por estas fechas. A pocas semanas del megaevento del año, surge una posibilidad de retorno. ¿ The Undertaker se retirará como campeón mundial en la edición 35?

El veterano y legendario luchador no tiene previsto aparecer en WrestleMania 35, pero eso no quiere decir que no esté en conversaciones con la compañía para tener un combate o una aparición.



Sucede que el Undertaker está a un paso del retiro y lo quiere hacer de la mejor manera, a lo grande, y qué mejor que como campeón mundial por última vez, como manda su leyenda. El 'Hombre Muerto' tendría la posibilidad de lograrlo en el magno evento.



Esta última publicación del luchador ha dejado abiertas múltiples posibilidades, aunque está lejos -por el momento- de que se dé en WrestleMania 35, con WWE y los McMahon nunca se sabe, ¿se dará la mejor despedida posible del Undertaker?

