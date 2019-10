¡Lo piden! Público de Arabia Saudita estaría ofuscado ante posible ausencia de The Undertaker en Crown Jewel

Como ya se ha hecho costumbre, WWE prepara un gran evento con Crown Jewel este 31 de octubre en Arabia Saudita. Nombres como el de Brock Lesnar, Caín Velásquez y Tyson Fury saltan a la vista; sin embargo, The Undertaker sería el gran ausente.

A pesar de haber sido anunciado, The Undertaker no aparecía en Crown Jewel. Esto según el periodista Dave Meltzer, quien sostuvo que la leyenda de WWE no formaría parte del evento tras no tener rival ni ningún plan.

La posible ausencia de The Undertaker generó malestar en el público de Arabia Saudita, ya que toman con molestias que una figura tan importante de WWE no sea parte de Crown Jewel. Incluso, han creado hashtags expresando su disconformidad.

Sin embargo, aunque no ha sido anunciado, hay una leve esperanza de que The Undertaker aparezca en Crown Jewel. Y es que 'Taker', según últimos reportes, ya se encontraría en Arabia Saudita a la espera de una decisión de última hora.

