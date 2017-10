La gira de la WWE por Sudamérica, en especial en Chile, quedará marcada por el regreso de Triple H al ring. Es que tras siete meses, el 'Juego' volvió a luchar en reemplazo de Kevin Owens y AJ Styles, quienes tuvieron que ser retirados de la cartelera.

Cuando estaban en Argentina, el canadiense abandonó el tour por motivos familiares. Mientras que el 'Fenomenal' no pudo estar en Chile, pues tuvo que pelear contra Finn Bálor en TLC en reemplazo de Bray Wyatt, quien tuvo problemas de salud.

WWE Antes de Chile, la última lucha de Triple H fue en WrestleMania 33 ante Seth Rollins. (WWE) WWE

Todo los inconvenientes que tuvo que afrontar la WWE en tan corto tiempo quedaron de lado con la vuelta del 'Asesino Cerebral'. Pero las noticias con Triple H no quedaron ahí, pues al momento de cobrar por los shows en vivos en el país sureño, decidió rechazar el dinero para dárselo a 'KO'.



Este hecho forma parte de un acto de solidaridad con el excampeón de los Estados Unidos, quien no se fue de la gira por alguna enfermedad, sino por un tema personal. "Me fui porque mi familia me necesitaba", dijo Owens, dejando claro que su salida no fue por un tema de salud. Todo esto motivo a que el excampeón mundial decida darle el dinero al canadiense y así apoye a su familia.