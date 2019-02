¿Se van para AEW? WWE liberó de sus contratos a tres superestrellas relegadas

Con el ascenso de las principales figuras de NXT a los dos shows de WWE , algunos luchadores han visto que sus oportunidades para ser tomados en cuenta serán reducidas. Por ello, tres superestrellas pidieron a la empresa su liberación.

Y luego de varios días, WWE aceptó rescindir los contratos de Tye Dillinger , Hideo Itami y T.J. Perkins. Los tres peleadores habían anunciado su malestar en redes sociales ante la falta de planes para ellos.

De esta manera, Dillinger, Itami y Perkins podrían recaer en otras empresas y circuitos independientes. Aunque tengan que esperar 90 días por contrato con WWE, todo haría indicar que al menos el primero llegaría a All Elite Wrestling.

Y es que Tye Dillinger es amigo de Cody Rhodes, ejecutivo de AEW. De cumplirse el plazo establecido de inactividad, el '10 Perfecto' podría aparecer en el evento Double of Nothing, de All Elite Wrestling, el 25 de mayo en MGM Grand de Las Vegas.

WWE liberó a los tres luchadores. (WWE) WWE liberó a los tres luchadores. (WWE) WWE

