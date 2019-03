¿Y ahora qué pasará? Roman Reigns y Seth Rollins iban a juntar a The Shield, pero...

Roman Reigns apareció sobre el Wells Fargo Center de Filadelfia, en Pensilvania en el WWE RAW , e hizo enloquecer a todo el público. El luchador le pidió a Seth Rollins juntar una vez más a The Shield, con el luchador Dean Ambrose.



"Esta noche recuperamos nuestro patio. He estado pensando en mi futuro, en lo que quiero. Para ser honesto, hay un hombre atravesado en el camino hacia lo que quiero. Y ese hombre, es mi hermano Seth Rollins. Para conseguir lo que quiero, tengo que hablar con él", dijo Roman. Seth ingresa y Roman le hace el pedido de juntar a la 'banda'.

En un principio, Seth no se convencía en aceptar la propuesta de Roman, pero aceptó. WrestleMania 35 está a la vuelta de la esquina y Rollins peleará por el campeonato Universal frente a Brock Lesnar. La vuelta de The Shield le caería bien a ambos luchadores y sería una buena despedida para Ambrose.

Roman Reigns y Seth Rollins iban a juntar a The Shield, pero Ambrose fue atacado. (Twitter)

Al parecer, Dean Ambrose no continuará en WWE cuando culmine su contrato en abril y la compañía le buscará una despedida a su altura, y esta sería juntando a The Shield en Fastlane. Aunque todo quedó en Stand by.



Cuando Dean Ambrose ingresaba al escenario para juntarse con su 'banda', Elias lo ataca cobardemente por la espalda con una guitarra dejándolo lastimado. Roman y Seth van en su auxilio, pero Ambrose no acepta la ayuda y se va del escenario dejando la expectativa si The Shield se volverá a juntar o no.

► WWE: sigue el último Raw antes del Fastlane 2019 con la respuesta de Triple H a Batista



► No quiere a Covington: mánager de Kamaru Usman desmiente a Dana White sobre el próximo rival del nigeriano



► No se pueden ni ver: mánager de Kamaru Usman casi se va a la manos con Colby Covington en un casino [VIDEO]



► ¡No darán tregua! Kevin Nash cree que con la llegada de AEW habrá otra 'guerra de los lunes' con la WWE