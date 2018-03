Con cada día que pasa, John Cena pierde un poco más las esperanzas de ver a The Undertaker en WrestleMania 34. Sin embargo, no debería perder la paciencia porque todo sería parte del plan de la WWE.



Según el Wrestling Observer Newsletter, la WWE está confiada en llenar el Mercedes-Benz Superdome debido a la gran cartelera que tiene preparada para el próximo 8 de abril. Es por ello que prefiere mantener uno de los mejores combates en secreto.



Es más, el silencio de The Undertaker hace que los fanáticos de la WWE sigan atentos al feudo. Tanto que creará aún más expectativa para su encuentro con John Cena, en especial porque el 'Enterrador' está fuera de actividad.



The Undertaker tendrá solo hasta el próximo Raw para dar una respuesta al reto. Después de ello, ya es WrestleMania 34, evento en el que espera aparecer el 'Marine'.



Desde su primer WrestleMania, en la edición 20, John Cena no se ha perdido ninguno. No quiere que este año sea la excepción.