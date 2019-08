Salen ganando: el monto que recibirán los medallistas peruanos tras los Juegos Panamericanos Lima 2019

Son la cara del Perú en estos días y el IPD no se escatimará en recursos para que sean reconocidos como debe ser. Los 39 medallistas peruanos que destacaron en los Juegos Panamericanos Lima 2019 recibirán un jugoso premio monetario que se sumará al departamento del que ya se hicieron acreedores. Los montos van desde 30 mil a 80 mil nuevos soles.

Meses atrás, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) publicó una resolución en la que se determinó que los deportistas peruanos que logren una medalla en los Panamericanos y en los Parapanamericanos recibirán S/ 80,000 en caso de obtener el oro; S/ 60,000 por conseguir la medalla de plata; y S/ 30,000 por lograr la presea de bronce.



Sin embargo, los deportistas que consigan las medallas por equipos que estén conformados por más de tres atletas, el monto conseguido será repartido en partes iguales; y si uno consigue dos medallas (como el caso de Sergio Galdos), recibirá doble premio.

Por otro lado, los entrenadores también serán recompensados por su trabajo con estos deportistas destacados. Aquellos cuyo atleta bajo su labor haya ganado una medalla de oro recibirán S/ 18,00; entre tanto, recibirán S/ 9,000 y S/ 5,000 quienes sus deportistas hayan ganado la plata y bronce, respectivamente.

A continuación, todos nuestros medallistas panamericanos:



1.- ORO: Gladys Tejeda / Atletismo – maratón femenino

2.- ORO: Cristhian Pacheco / Atletismo – maratón masculino

3.- ORO: Diego Elías / Squash – individual masculino

4.- ORO: Natalia Cuglievan / Esquí Acuático

5.- ORO: Lucca Mesinas / SURF – open masculino

6.- ORO: Benoit Clemente / SURF – longboard masculino

7.- ORO: Daniella Rosas / SURF – Open femenino

8.- ORO: John Trebejo, Carlos Lam, Oliver del Castillo / Karate – KATA

9.- ORO: Kevin Martínez / Paleta Frontón

10.- ORO: Claudia Suárez / Paleta Frontón

11.- ORO: Alexandra Grande / Karate – Kumite

12.- PLATA: Hugo del Castillo / Taekwondo – Poomsae

13.- PLATA: Marcela Castillo / Taekwondo – Poomsae

14.- PLATA: Kimberly García / Atletismo – marcha atlética

15.- PLATA: María Fernanda Reyes / SURF – Longboard

16.- PLATA: Vania Torres / SURF – SUP Femenino

17.- PLATA: Tamil Martino / SURF – SUP masculino

18.- PLATA: Alonso Wong / JUDO / PAD – TOP PERÚ

19.- BRONCE: Leodan Pezo / Boxeo – 60 kg. Ligero

20.- BRONCE: José María Lúcar / Boxeo – 91 kg. Crucero

21.- BRONCE: Luis Bardalez / Levantamiento de Pesas

22.- BRONCE: Dobles masculino / Squash (Diego Elías y Alonso Escudero)

23.- BRONCE: Itzel Delgado / Surf – SUP masculino

24.- BRONCE: Poomsae Pares mixtos / Taekwondo / Renzo Saux y Ariana Vera

25.- BRONCE: Sergio Galdós y Juan Pablo Varillas / Tenis – Dobles masculino

26.- BRONCE: Anastasia Iamachkine y Sergio Galdós / Tenis – Dobles mixtos

27.- BRONCE: Marko Carrillo / Tiro – 25 metros, tiro rápido

28.- BRONCE: Nicolás Pacheco / Tiro – skeet hombres

29.- BRONCE: María Belén Bazo / Windsurf

30.- BRONCE: Renzo Sanguineti / Vela

31.- BRONCE: Saida Salcedo, Andrea Almarza, Sol Romaní – Karate - KATA femenino

32.- BRONCE: Mario Bazán / Atletismo, 3 mil con obstáculos

33.- BRONCE: Yuta Galarreta / Judo

34.- BRONCE: Ingrid Aranda / Karate – Kata individual

35.- BRONCE: Mariano Wong / Karate – Kata individual

36.- BRONCE: Yuliana Bolívar / JUDO

37.- BRONCE: Thalía Mallqui / LUCHA

38.- BRONCE: Nathaly Paredes y Mía Rodríguez / Frontenis

39.- BRONCE: Isabel Aco / Karate – Kumite



