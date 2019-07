A mejorar: conoce los resultados de las peleas de los boxeadores peruanos en los Juegos Panamericanos Lima 2019

El lunes 29 de julio no fue una buena jornada para el boxeo peruano en los Juegos Panamericanos Lima 2019. La selección tuvo cuatro peleas, pero, lamentablemente, en todas ellas el resultado fue negativo.

William Peña tuvo que verse las caras con el cubano Damián Arce, pero no lo pudo vencer en tres rondas. El peruano Miguel Germán corrió con la misma suerte frente al representante de Antigua y Barbuda.

Además, Germán fue uno de los protagonistas de la tarde, pues tras su derrota le dejó un mensaje a su madre: "Quiero darle un saludo a mi madre que me está viendo. Y también quiero decirle que hoy no se pudo, pero que mañana sí se podrá. Más adelante te voy a conseguir una casita, mami. Vamos a seguir luchándola".

Los pugilistas nacionales Esperanza Miñope y Jorvi Farroñan también cayeron en sus respectivos combates.

LA PREVIA

Tras la clasificación de Leodan Pezo (ligero masculino - 60 kg) y José María Lucar (pesado masculino - 91 kg) a semifinales de boxeo de Lima 2019, será la oportunidad de ver en acción a otros cuatro representantes peruanos.

En el turno de la 2:00 p.m., hasta tres pugilistas nacionales entrarán al ring a mostrar sus mejores movimientos para buscar su clasificación hacia semifinales de esta disciplina, que se disputa en tres intensos asaltos en las diez divisiones por peso de varones y las cinco de damas

Programación de los combates de las 2:00 p.m.

-William Peña (PER) vs. Damián Arce (CUB)

minimosca masculino (46-49 kg) cuartos de final



-Miguel Germán (PER) vs. Conrad Ryan (ANT)

welter ligero masculino (64 kg) cuartos de final



-Esperanza Miñope (PER) vs. Beatriz Soares (BRA)

ligero femenino (57-60 kg) cuartos de final

Para el siguiente turno, programado para las 6:30 p.m., el boxeador Jorvi Farroñan se verá las caras con el estadounidense Duke Ragan, por cuartos de final de la categoría peso gallo (56 kg).

Boxeo en Lima 2019 | Precio de las entradas para este lunes 29 de julio

Entrada Precio Regular S/. 20 Menores de 18 años S/. 10 Adulto Mayor S/. 10 Asiento Accesible – Silla de Ruedas (*) S/. 10 Acompañante Asiento Accesible S/. 10 (*) Asiento de Silla de Ruedas: Tarifa aplica para personas con el Certificado de Discapacidad, Carné de CONADIS u otro documento que acredite la condición. Al momento de ingresar al Recinto deberá presentar el certificado correspondiente. Sólo 01 entrada de Asiento de Silla de Ruedas y 01 entrada de Acompañante por certificado.

