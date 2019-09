Alex Morgan sobre Cristiano Ronaldo: "Una cosa es como es de futbolista y otra como persona"

Cristiano Ronaldo , este 2019, estuvo envuelto en un caso de violación. La presunta víctima, Kathryn Mayorga, habría recibido cerca de 300 mil dólares de parte del ex crack de Juventus todo para que guarde silencio. Pese a la acusación, el ganador cinco veces del Balón de Oro quedó absuelto por la Fiscalía del Condado de Clark (Las Vegas). "No puede ser probado", apuntó.

Sin embargo, quien fue muy crítica con Cristiano Ronaldo en su momento por ello fue Alex Morgan , figura de la Selección de Estados Unidos que obtuvo el Mundial Femenino este año en Francia. Ahora, en entrevista con Sports Illustrated, volvió a hablar de 'CR7', con quien se cruzará en la próxima gala del FIFA The Best.

"La verdad que no tengo planeado acercarme a él como me acercaría a cualquier persona con la que me encuentre. Hoy, las mujeres hablamos y es importante escucharlas. Muchos se preguntan quién tiene la razón en este tipo de casos, pero cuando miras a Cristiano considero que hay demasiadas evidencias para encubrir y que el dinero lo cubre todo", dijo sobre el ex Real Madrid.

Alex Morgan y lo que piensa sobre Cristiano como humano

Asimismo, considera que una cosa es ser un gran futbolista y otro como es uno en realidad. "Una cosa es cómo es él en el campo de juego y otra como persona. Seguiré siendo fiel a lo que siento sobre las cosas que más importan", añadió la atacante estadounidense.

De otro lado, Cristiano Ronaldo viene de anotar un gol en la victoria de la Selección de Portugal 4-2 ante Serbia por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. Este martes, el campeón de la UEFA Nations League se medirá con Lituania en condición de visitante.

