Tremendo equipazo: el XI ideal alternativo del The Best que le daría pelea fácil al que eligió FIFA [FOTOS]

► UEFA aprobó la creación de tercer torneo, la Europa Conference League

► Piqué culpa a la pretemporada del mal inicio del Barcelona

Confirmadísimos. Sergio Ramos, Marcelo, Eden Hazard y Luka Modric, jugadores del Real Madrid, y el argentino Lionel Messi y el holandés Frenkie De Jong, del Barcelona, forman parte del once ideal de la FIFA, elegido este lunes en el Teatro La Scala de Milán en la gala del The Best , que dio como ganador al Mejor Jugador de la temporada a 'Leo'.

El mejor equipo del año se completa con el meta Alisson Becker (Liverpool), los zagueros holandeses Matthijs De Ligt (Ajax) y Virgil Van Dijk (Liverpool), el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus) y el francés Kylian Mbappé (PSG).

Ante la selección del mejor equipo en el The Best que entregó FIFA, te presentamos una oncena alternativa que bien podría pelearle de igual a igual a la que tiene a Messi, 'CR7' y compañía. En la fotogalería de esta nota te mostramos al cuadro con Ter Mar-André ter Stegen, Aymeric Laporte, N´Golo Kanté, Mohamed Salah y más.

(Con información de EFE)

► Icardi no estará en el PSG vs. Stade de Reims por lesión

► Valverde confirma las molestias de Messi y explica su cambio ante Villarreal