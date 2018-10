México vs. Chile EN VIVO | Fecha FIFA 2018 | Este martes El Tri y La Roja volverán a enfrentarse en el Estadio La Corregidora de Querétaro, como el gran escenario para un duelo lleno de revanchas. El partido será este martes 16 de octubre desde las 8:45 p.m. (hora de México, Perú y Colombia) donde los aztecas buscarán sacarse la espina de la dolorosa derrota por 7-0 en la Copa América. Mientras, los chilenos preparan su camino a la Copa América Brasil 2019 y las Eliminatorias Catar 2022 después de perder 3-0 ante Perú. El encuentro será transmitido en vivo y en directo por Chilevisión y Televisa Deportes.

En vivo por Depor podrás seguir la antesala, minuto a minuto, estadísticas, resultados, goles, videos, fotos y entrevistas de los protagonistas del México vs. Chile en vivo por Fecha FIFA 2018 en Querétaro. Para ver fútbol en vivo y disfrutar el antes, durante y después del amistoso, es bueno saber los canales de transmisión en vivo por televisión e Internet. Además, los horarios en diferentes partes del mundo y la ubicación del estadio La Corregidora para conocer más detalles del encuentro más atractivo de la semana.

México vs. Chile serán protagonistas de un duelo con mucha rivalidad. El equipo de Reinaldo Rueda llega herido después de una nueva versión del Clásico del Pacífico. Ahora, intentarán ante los mexicanos cambiar la mala imagen dejada el pasado viernes en Miami y así mantener los fantasmas que acarrea su rival tras el 7-0 que les propinó La Roja en la Copa América Centenario 2016.

La selección mexicana recibirá este martes a Chile, bicampeón de América, en un duelo donde México saldrá en busca de su segunda victoria consecutiva y La Roja a borrar su mala imagen contra Perú por 3-0 en Miami, Florida.

El técnico Ricardo Ferretti hará cambios en su alineación y aunque insistirá en mover sus piezas con México , buscará la victoria ante un rival que hace dos años goleó por 7-0 a los mexicanos en la Copa América. El delantero del PSV Hirving Lozano será una de las incorporaciones del Tri , y estará en la delantera con Raúl Jiménez y José Corona.

Por su parte, Chile del colombiano Reinaldo Rueda, fueron criticados por el mal resultado de la pasada semana y ahora confían en recuperar el camino de la victoria con la ayuda del delantero Alexis Sánchez.

"No tuvimos un partido bueno ante Perú, pero con la llegada de Alexis Sánchez tendremos un aporte grande, su presencia ayudará a que los más jóvenes de la selección se sientan arropados porque no sólo Alexis sino todos, necesitamos ganar en confianza, esto es un proyecto nuevo con gente joven y tenemos desafíos fuertes enfrente", dijo el centrocampista del Barcelona Arturo Vidal.

El Tri tendrá nuevo seleccionador en el 2019 y Ferretti se ha concentrado en, sin renunciar a ganar, mover las piezas para ver qué jugadores tienen mejores condiciones para ser protagonistas en el proceso con el entrenador que llegue.

MÉXICO VS. CHILE: ALINEACIONES POSIBLES

México: Hugo González; Jesús Gallardo, Diego Reyes, Néstor Araujo, Luis Rodríguez; Erick Gutiérrez, Javier Guemez, Marco Fabián; José M Corona, Raúl Jiménez; Hirving Lozano. Seleccionador: Ricardo Ferretti.





Chile: Fernando de Paul; Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Enzo Roco, Eugenio Mena; Gary Medel, Arturo Vidal, Diego Valdés; Ángelo Sagal, Alexis Sánchez y Nicolás Castillo. Seleccionador: Reinaldo Rueda.

ÚLTIMOS PARTIDOS DE MÉXICO

27/06/18: México 0-3 Suecia – Mundial Rusia 2018

02/07/18: Brasil 2-0 México – Mundial Rusia 2018

07/09/18: México 1-4 Uruguay – Fecha FIFA

11/09/18: Estados Unidos 1-0 México- Fecha FIFA

11/10/18: México 3-2 Costa Rica – Fecha FIFA

ÚLTIMOS PARTIDOS DE CHILE

31/05/18: Rumanía 3-2 Chile – Fecha FIFA

04/06/18: Serbia 0-1 Chile – Fecha FIFA

08/06/18: Polonia 2-2 Chile – Fecha FIFA

11/09/18: República de Cora 0-0 Chile – Fecha FIFA

12/11/18: Perú 3-0 Chile – Fecha FIFA

VER MÉXICO VS. CHILE EN VIVO POR INTERNET

El México vs. Chile se puede ver en vivo online por señal abierta, canal pagado y por aplicación móvil. Como se recuerda, el amistoso Fecha FIFA 2018 se transmitirá por Chilevisión y Televisa Deportes. Por otro lado, si a esa hora no estará en casa o en un lugar que no hay televisión, puedes descargar la App de TDN Network y Televisa Deportes , que ofrecerá la transmisión en vivo. En Chile, a través del sitio web de Chilevisión, que también tiene la aplicación para dispositivos móviles y es compatible con iOS y Android.