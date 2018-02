Daniel Peredo: el relato más emotivo del narrador ícono de la Selección Peruana

El Perú entero está de luto. Este lunes perdió la vida el periodista deportivo que fue desde hace años el principal nexo entre la Selección Peruana y el hincha. Daniel Peredo falleció producto de un infarto, pero vivirá por siempre en nuestros corazones.

Daniel Peredo nos deja, pero cada vez que juegue Perú su voz se escuchará. Sus clásicos "un gol más va a haber", "la tocó", o el "gloria a Perú en las alturas", jamás serán olvidados.

Sobre todo aquel 10 de setiembre del 2008 cuando Peredo nos emocionó a todos hasta las lágrimas al volverse loco con una espectacular corrida del 'Loco' Vargas y un golazo de Johan Fano ante la Argentina de Lionel Messi.

El relato de Daniel Peredo

Vargas, recuperó Vargas. El servicio largo para buscar a Rengifo. Apóyate con Paolo de la Haza. Vargas, va Vargas, empuja Vargas, quiere pasar Vargas, sigue Vargas, lucha Vargas, pasó Vargas, que bien la hizo Vargas.



Aquí está el empate, en el área espera 'Ñol', en el área espera 'Ñol', estáaaa, estáaaa ¡Gooool! ¡Gool! ¡Gool! ¡Gool! ¡Goooooool Peruanoo!



Con el corazón de Vargas, con los huevos de Vargas, con el empuje de Vargas, con el pundonor de Vargas, con el corazón de todos. Lo hizo Vargas, la metió Fano, la metió Fano. No merecíamos perder, no merecíamos irnos con las manos vacías, no merecíamos el 1-0 en contra.



Apareció Fano en el final, apareció Vargas empujando. Tuvo tiempo hasta de sacarse a un argentino, tuvo tiempo hasta de empujar a Bataglia, tuvo tiempo hasta para levantar la cabeza, tuvo tiempo hasta para mirar a Fano. Y Fano hizo su trabajo, Fano hizo lo que hace un goleador, Fano hizo lo que hace un '9'.



Ahí, Fano. En el área, Fano. Es el mejor final que me ha tocado narrar. Perú 1 Argentina 1.

El histórico relato de Daniel Peredo en el Perú 1-1 Argentina del 2008.

Aunque tiene muchas más narraciones increíbles, para muchos esta fue la mejor. Sobre todo, por la emoción que transmitió Peredo en aquel encuentro inolvidable.

