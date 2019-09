Desde Juliaca: Mosquera fue presentado como nuevo técnico de Binacional en un patio de comidas

Fue recibido a lo grande. Roberto Mosquera fue presentado como nuevo técnico de Binacional. Para ello, el ‘Poderoso del Sur’ creyó conveniente realizar una conferencia de prensa en el patio de comidas de Real Plaza Juliaca.

Con una mesa instalada y en medio del calor de los hinchas, Roberto Mosquera hizo su presentación oficial como DT de Binacional, luego de su largo paso por Bolivia.

“Si nosotros seguimos el próximo año, velaremos para que los menores tengan un espacio de respeto. Ellos tienen un crecimiento especial”, agregó Roberto Mosquera en conferencia de prensa.

Es preciso destacar que Roberto Mosquera firmó contrato con Binacional hasta finales del 2019. El DT está en la obligación de ser protagonista con el club para extender su permanencia en Puno.

“Con respecto a Arce, yo hablé con él, para que me de referencias del club. No me habló del presidente. A mí no me arman los equipos. Llegué a un equipo grande e intentaron colocarme imposiciones. Entonces, preferí quedarme sin trabajo”, concluyó el extécnico de Alianza Lima.

Aquí las declaraciones de Raúl Leguía sobre la primera reunión que tuvo con los jugadores de Universitario. (Video: José Luis Saldaña / Foto: U)

► La broma que le hizo Luis Advíncula a Carlos Zambrano en Instagram [FOTO]

► Así fue el encuentro de Paolo Guerrero y Julio César Uribe previo a la final de la Copa Brasil [VIDEO]

► ¡Ya llega el clásico! Así lucían Pablo Bengoechea y Ángel Comizzo en su época como jugadores

► ¿Subió o bajó? Conoce el nuevo valor de Alejandro Hohberg en el mercado de fichajes