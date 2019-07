Alianza Lima vs. Sporting Cristal: cómo ver EN VIVO el partido por la segunda fecha del Torneo Clausura

Los clásicos hay que jugarlos y eso es lo que harán este viernes Alianza Lima y Sporting Cristal | ONLINE | LIVE HD | VER GRATIS | Las estadísticas ni cuentan en este tipo de partidos y este viernes se volverán a ver las caras en Matute, en un encuentro de pronóstico reservado que se jugará a las 8 de la noche con hinchada local. El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal será transmitido por GOLPERÚ y todos los detalles los tendrás en DEPOR.COM. Alianza Lima llega con su flamante jale, Adrián balboa, en el ataque mientras que Sporting Cristal se apoyará en su tridente conformado por Cristian Palacios, Cristian Ortiz y Christofer Gonzales. No hay favoritos ni para las casas de apuestas. Será sin duda un partidazo.



"Pablo Bengoechea conoce la casa y sabe jugar estos partidos", dijo Claudio Vivas, entrenador de Sporting Cristal. Pablo Bengoechea, DT de Alianza Lima, dijo que los celestes son "el único equipo que se mantiene en competencia internacional. Ha tenido un gran año y solo le faltó el título".

En el inicio del Torneo Clausura, ambos clubes debutaron con victorias. Alianza Lima venció 2-1 a Sport Boys en el Callao, mientras que Sporting Cristal goleó 3-0 a Sport Huancayo en el Estadio Alberto Gallardo.



Alianza Lima tendrá en sus filas a sus dos flamantes contrataciones, Adrián Balboa y Federico Rodríguez. El partido ante Sporting Cristal se mantiene programado para este viernes y se jugará solo con la hinchada blanquiazul.

Este lunes, Alianza Lima dio a conocer la lista los precios de los boletos para el público en general, los mismo que van desde 15 soles, en la tribuna sur, hasta 110 soles, en el palco. Hay valores especiales para niños y para miembros del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis)

La venta de entradas para el público en general del partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura de este viernes 19 de julio a las 8:00 p.m. en Matute, ya está activa. Estos son los precios.

Alianza Lima: precios de entradas. Alianza Lima: precios de entradas.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: horarios en el mundo



8:00 p.m. - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

9:00 p.m. - Venezuela, Bolivia, Chile

10:00 p.m. - Argentina, Uruguay, Brasil

2 a.m. (de sábado) - Reino Unido

3 a.m. (de sábado) - España, Alemania, Italia, Francia

