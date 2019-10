¡Gran reencuentro! Paolo Guerrero y Juan Pablo Sorín se juntaron en tierras 'charrúas' [FOTOS]

La Selección Peruana ya se encuentra en Uruguay para enfrentar al elenco dirigido por Oscar Tabárez en el primer partido de la segunda Fecha FIFA antes de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

La noche de este miércoles, Paolo Guerrero aprovechó para protagonizar un reencuentro con Juan Pablo Sorín , quien fue compañero suyo en Hamburgo, durante la temporada 2006/2007.

Es preciso señalar que el delantero peruano se encuentra en su mejor momento. Se ha convertido en una figura importante para la Selección Peruana y en una pieza imprescindible para su club, Internacional de Porto Alegre.

Paolo Guerrero y Juan Pablo Sorín se reunieron en tierras 'charrúas'. (Foto: José Luis Sladaña) Paolo Guerrero y Juan Pablo Sorín se reunieron en tierras 'charrúas'. (Foto: José Luis Sladaña)

Pese a no haber sido parte de la primera Fecha FIFA, por decisión propia, Ricardo Gareca no lo pierde de vista y desde ya lo considera dentro del once titular que podría mandar a la cancha en el partido ante la selección 'charrua'.

Perú y Uruguay se verán las caras este viernes a partir de las 6:00 p.m. en el estadio Centenario de Montevideo y el martes volverán a chocar en el Estadio Nacional, a partir de las 8:30 p.m.

