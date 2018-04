Sport Boys: Erick Osores y su acalorada reacción por agresión de Policía a hincha en el Callao [VIDEO]

Las reacciones por la agresión de un Policía a un hincha de Sport Boys el último fin de semana siguen. Esta vez fue la del periodista Erick Osores quien criticó duramente la acción del uniformado durante la emisión del programa Fútbol en América.

Mientras que Richard De la Piedra y Óscar Del Portal hablaban de los golazos que se marcaron en el Callao, Erick Osores explotó al ver la imagen del policía agrediendo al hincha de Sport Boys. La reacción fue increíble.

Alianza Lima: Junior tiene serios problemas para armar el once titular para la Copa Libertadores

"Lindos los goles, partido vibrante pero me vuelve loco lo que pasó en la tribuna. Me indigna, me subleva (...) Mira, mira, mira eso (mientras pasaban la imagen de la agresión) ¡Están gritando un gol! La policia va y lo revienta a palazos porque están en la reja como si fuesen a matar a alguien", dijo.

"No es culpa del policía porque ellos reciben órdenes. Hay una exageración en el control al hincha. No dejan entrar banderas, nada. Es una estupidez, Luciana. Saca esa ley. Es un desastre. Bota a tus asesores. Son unos impresentables con esa ley. Es un mamarracho esa ley. La policía se agarra de eso para que no entren bandera, papeles para que el hincha no se acerque a la reja. ¿Qué es eso?", señaló Erick Osores en su programa.

La reacción de Erick Osores no fue la primera en contra de esta agresión. Recordemos que Leao Butrón también se pronunció en Twitter y mediante esta misma vía la congresista Luciana León, la impulsora de la ley 30037 "Ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos" se mostró indignada por la agresión en el estadio Miguel Grau del Callao.

(Twitter) (Twitter)

NO DEJES DE VER ESTE VIDEO



Messi y Maradona brillaron en el Mundial por él y ahora elogió a Christian Cueva

Messi y Maradona brillaron en el Mundial por él y ahora elogió a Christian Cueva. (USI / Omar Paredes)