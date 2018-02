Paolo Guerrero y Juan Pablo Sorín compartieron vestuarios en Hamburgo hace diez años, pero se volvieron a encontrar esta semana en Buenos Aires. Después de recordar anécdotas de su paso por el fútbol alemán, el delantero de la Selección Peruana aceptó no solo a responder algunas preguntas de su amigo sino, también, se animó a bailar samba.

Todo el Perú quiere ver en las canchas al capitán de la bicolor, pero aún está pendiente la resolución del TAS (Tribunal Arbitral del Deporte). Así que debemos tener paciencia, tal como la tiene Guerrero y se lo hizo saber a su amigo.

Paolo Guerrero: capitán de la Selección Peruana bailó samba ante de Juan Pablo Sorín. (Twitter)

"Mis abogados aún no me han informado la fecha de la audiencia. Ellos son los que están al tanto y me tienen que informar", comentó el 'Depredador', que continúa en Buenos Aires realizando su acondicionamiento físico con miras a Rusia 2018.

En un adelanto de lo que será la entrevista que subirá a su canal de Youtube, Juan Pablo Sorín le preguntó si prefería salsa o reguetón. La respuesta no se hizo esperar. "Mi familia siempre escuchó salsa en casa. Es algo que nace", indicó.

Y, ¿entre una feijoada (frejol con arroz) o un ceviche? Paolo Guerrero aseguró que le era complicado elegir uno solo porque los dos son sus preferidos.



Hace unos meses, Juan Pablo Sorín entrevistó a Christian Cueva y le hizo tocar cajón peruano.