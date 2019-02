Adiós, vaquero: Georges St-Pierre anunció su retiro de las artes marciales mixtas

Luego de 17 años como uno de los máximos exponentes del deporte, Georges St-Pierre anunció su retiro oficial de las artes marciales mixtas. El excampeón de UFC dio la noticia en conferencia de prensa en Montreal, Canadá.

"Anuncio mi retiro. No hay lamentos, estoy muy contento de hacerlo. Se necesita mucha disciplina para retirarse en la cima. Es el momento de hacerlo, quiero agradecer a mi familia, mis fanáticos, entrenadores y a todos por estos años de apoyo", declaró Georges St-Pierre.

Georges St-Pierre, uno de los mejores peleadores de UFC en la historia, se retira con un récord de 26 victorias y solo dos derrotas. Dentro del octágono, defendió con éxito nueve veces el título de peso wélter, además ganó el de peso mediano.

Su última pelea del canadiense se dio 4 de noviembre de 2017 ante Michael Bisping. En esa velada, St-Pierre derrotó al británico y capturó el título de peso mediano, en lo que fue su regreso a UFC tras cuatro años.

Aunque desde hace tiempo se especulaba con su retiro, St-Pierre tenía planeado una última pelea ante Khabib Nurmagomedov; sin embargo, nunca terminó por concretarse. "Estoy decepcionado porque no se materializó, aunque no tanto, ya no tengo la rebeldía de antes. Soy un gran fan de él, es el mejor del mundo en la actualidad", señaló el canadiense.