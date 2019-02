Elimination Chamber 2019: fecha, horarios y canales segundo megaevento de WWE

El WWE Elimination Chamber 2019 se llevará a cabo en el Toyota Center de Houston, Texas, este domingo 17 de febrero. El segundo megaevento del año de la WWE y el camino previo a WrestleMania 35. Son dos peleas confirmadas que se llevarán a cabo en la Cámara de Eliminación, las principales de la larga velada.



Elimination Chamber en su novena edición, será trasmitido este domingo por FOX Action. En Perú se verá desde las 7:00 pm en el 184 de Movistar, 561 de DirecTV, y 324 de Claro. Como es usual en los eventos de WWE, el KickOff se podrá ver por la cuenta oficial de WWE en Youtube desde las 6:00 p.m. Los fanáticos, además, podrán disfrutar de este evento a través de WWE Network.



Se conocen hasta siete peleas confirmadas para este evento. Dos de ellas se realizarán en la temida Cámara de Eliminación. La primera pondrá en juego el título de la WWE y tendrá como protagonistas al campeón defensor Daniel Bryan, AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Samoa Joe y Mustafa Ali.



Y la segunda dará a las primeras campeonas en parejas de la empresa. Las duplas que buscarán este ansiado premio serán Nia Jax y Tamina, Mandy Rose y Sonya Deville, The IIconics (Billie Kay y Peyton Royce), Bayley y Sasha Banks, Naomi y Carmella, y The Riott Squad (Liv Morgan y Sarah Logan).



Ronda Rousey también estará presente y se enfrentará a Ruby Riott por el título de mujeres, Buddy Murphy chocará con Akira Tozawa por el cinturón de la división crucero, y The Miz y Shane McMahon deberán defender sus títulos en parejas ante The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso).



Por último, Finn Bálor peleará por el título Intercontinental en un 'handicap match' ante Bobby Lashley y Lio Rush; el gigante Braun Strowman deberá derrotar a Baron Corbin, quien estará acompañado de Drew McIntyre.



WWE Elimination Chamber 2019: horarios del evento para Latinoamérica

México 7:00 pm

Honduras 6:00 pm

Guatemala 6:00 pm

El Salvador 6:00 pm

Nicaragua 6:00 pm

Ecuador 7:00 pm

Perú 7:00 pm

Colombia 7:00 pm

Panamá 7:00 pm

Bolivia 8:00 pm

República Dominicana 8:00 pm

Paraguay 8:00 pm

Puerto Rico 8:00 pm

Venezuela 8:00 pm

Argentina 9:00 pm

Brasil 9:00 pm

Chile 9:00 pm

Uruguay 9:00 pm