La estructura metálica los espera: repasa los resultados del SmackDown previo a Elimination Chamber 2019

El WWE SmackDown Live de esta semana se realizó en el Huntington Center de Toledo, en Ohio, este show fue el último previo a Elimination Chamber 2019. Y Randy Orton fue el principal protagonista de la velada.



El WWE SmackDown abrió con Charlotte Flair, quien se mostró contenta de reemplazar a Becky Lynch en WrestleMania 35. "Yo les dije a todos ustedes que ese sería mi destino: me enfrentaré a Ronda Rousey por el título", señaló.

Por su parte, Randy Orton ganó el combate de 'ruleta rusa' en la estelar del WWE SmackDown y será el último participante en entrar al Elimination Chamber 2019. Esto tras derrotar con un solo 'RKO' a AJ Styles.

En los primeros pasajes de dicha pelea, Kofi Kingston eliminó a Daniel Bryan, Jeff Hardy y Samoa Joe; sin embargo, sucumbió ante AJ Styles. Finalmente, el 'Fenomenal' esperó a Orton, pero este apareció por detrás para conectarle su 'RKO'.

LA PREVIA:



El WWE SmackDown Live de hoy se realiza EN VIVO | HOY | EN DIRECTO | ONLINE | vía FOX Sports 3 desde el Huntington Center de Toledo, en Ohio. Sigue la transmisión y las incidencias del show azul previo a Elimination Chamber 2019.



El combate principal será un Gauntlet Match entre las seis superestrellas que pelearán en Elimination Chamber por el título de la WWE ('The New' Daniel Bryan, AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Samoa Joe y Mustafa Ali). El ganador tendrá la oportunidad de ser el último en ingresar a la Cámara de la Eliminación.



Para ir calentando lo que será la pelea por equipos en Elimination Chamber, The Miz recibirá en su programa a The Usos. Como se recuerda, Jey Uso y Jimmy Uso pelearán por los títulos en parejas de show azul ante los campeones The Miz y Shane McMahon.

En tanto, Andrade Cien Almas, acompañado de Zelina Vega, continuará su rivalidad con Rey Misterio y Charlotte Flair probablemente aparezca para dar declaraciones sobre su elección como reemplazo de Becky Lynch en WrestleMania 35. No se descarta la aparición de la irlandesa.

WWE SmackDown Live: horarios del programa

México 7:00 p.m.

Perú 8:00 p.m.

Ecuador 8:00 p.m.

Colombia 8:00 p.m.

Bolivia 9:00 p.m.

Venezuela 9:00 p.m.

Argentina 10:00 p.m.

Chile 10:00 p.m.

Uruguay 10:00 p.m.

Paraguay 10:00 p.m.

España 2:00 a.m.