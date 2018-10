El WWE RAW de este lunes se realizará en el Allstate Arena de Chicago en Illinois (7:00 pm/FOX Sports 2). Y tendrá como luchadores principales a Triple H y Shawn Michaels, quienes responderán al sorpresivo ataque de The Undertaker y Kane en el Super Show-Down de Australia.



Luego de la última pelea entre The Undertaker y Triple H, ambas leyendas se mostraron respeto, al igual que sus acompañantes Kane y Shawn Michaels, respectivamente. Sin embargo, en un descuido 'Taker' y su 'hermano' atacaron a sus rivales.

Con la derrota en su mente, The Undertaker se vengó de lo sucedido y le aplicó a ambos una 'tumba rompecuellos' y 'garra contra lona'. Por eso, Triple H y 'HBK' harán sus descargos en el RAW posterior al evento en Australia.



Por otro lado, The Shield volverá a chocar contra Braun Strowman, Drew McIntyre y Dolph Ziggler. Asimismo, Ronda Rousey hará nuevamente equipo con Nikki y Brie Bella para hacerle frente a The Riott Squad.