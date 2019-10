Semedo, el jugador que elegía al Barcelona en la Play y hoy aspira a ser el heredero de Dani Alves [PERFIL]

Cuando Nelson Semedo tenía 15 años, el FC Barcelona no pasaba ni por sus mejores sueños. Le gustaba el fútbol, sobresalía entre sus amigos, pero a lo mucho que llegaba, por ese entonces, era a escoger al club azulgrana en la Play Station "porque siempre he pensado que es el mejor equipo del mundo", confiesa en una entrevista con Barça TV.



Ha pasado una década de ese momento y la vida del portugués ha dado un giro radical. Ya no solo pertenece al equipo que elegía en los videojuegos, además, aspira a convertirse en el sucesor de Dani Alves, el mejor lateral derecho en la historia 'culé'. A continuación, la biografía, partidos, goles, títulos, estadísticas, mejores jugadas y vida personal de Nelson Semedo.

Un crack mundial con calle

Nelson Semedo no comparte la misma historia que los Piqué, Messi o Griezmann, jugadores que de pequeños se formaron en el club del barrio u otro de más categoría. El portugués es un futbolista de la calle. Nació el 16 de noviembre de 1993 en Lisboa, pero al poco tiempo se mudó a Mira-Sintra, una ciudad en la que pasaba horas y horas dándole al balón. A pesar de sus buenas condiciones y con 15 años encima, 'Nelsinho', como le llaman los amigos más cercanos, no tenía equipo al que defender.



Según ha revelado el propio Semedo, en un diálogo con el canal oficial de su club, intentó federarse, pero una serie de requisitos lo empujaron a seguir jugando en las pistas. Hasta que un buen día, el talento del portugués llegó a los ojos de un equipo de la localidad que se convertiría en su primer paso para el éxito de su carrera.



"Yo empecé a jugar en la calle con mis amigos y a los 15 años me vieron los dirigentes del Sintrense y se interesaron por mí. Aquí empezó mi carrera como futbolista", explica Semedo, quien no puede evitar recordar que en sus inicios, su posición predilecta era el mediocampo y delantera. Con el paso del tiempo, 'Nelsinho' encontró su verdadera vocación en la cancha.



El inicio del ascenso meteórico

Quienes conocen a Semedo de cerca lo describen como un chico tímido, de pocas palabras. Sin embargo, desde su irrupción en el Sintrense, Nelson demuestra todo lo contrario en la cancha. Es atrevido, no duda en encarar al rival cuando se presenta la oportunidad y tiene en la velocidad a uno de sus mejores aliados. Son precisamente esas características que el Sporting de Lisboa observó cuando quiso hace ficharlo hace casi una década.



El exequipo de Cristiano Ronaldo vio aptitudes en Semedo y busca su incorporación para sus fuerzas básicos. El portugués incluso ya había pasado las pruebas en el Sporting, pero los desacuerdos económicos con el Sintrense impidieron la salida de Nelson a uno de los clubes más importantes de Portugal. Sin embargo, como en la vida, el fútbol tiene revanchas para todos. Y al hoy lateral derecho del FC Barcelona le iba a tocar la suya.



Gracias a sus buenas actuaciones, el Benfica tocó su puerta para ficharlo. Ni bien cumplió los 18 años, las 'Águilas' se hicieron con sus servicios. Y para darle todos los minutos necesarios para todo jugador en formación, se marchó cedido en la temporada 2012-13 al C.D. Fátima, donde disputó un total de 31 encuentro. Para la siguiente campaña, Nelson Semedo se incorporó a la filial del club lisboeta para empezar un ascenso meteórico que tocó techo en Camp Nou.

Semedo en su etapa en el Benfica 'B'. Semedo en su etapa en el Benfica B.

Al Benfica por la puerta grande

Nelson Semedo debutó con el Benfica B el 10 de agosto de 2013 en un empate 0-o ante el Trofense. Para ese entonces, el entrenador Helder Cristovao quiso que el crack portugués no jugara más en el mediocampo ante la sobrepoblación de volantes que tenía la reserva. Lo ubicó como lateral derecho sin saber que esa decisión llevaría al futbolista luso al FC Barcelona cuatro años más tarde.



El tiempo pasó y en las tres temporadas que estuvo en el equipo 'B', 'Nelsinho' sumó 63 partidos y cinco goles. Su talento rebasaba la reserva y el primer equipo del Benfica no tardó en llamarlo. De hecho, su debut llegó en la Supercopa de Portugal frente al Sporting de Lisboa. En adelante, Semedo iba a sumar 18 partidos más y un gol. Y cuando no entraba en convocatoria, jugaba con el 'B'.



La mejor campaña (y última) del hoy crack del FC Barcelona se dio en 2016-17. Fueron 47 partidos, 2 goles y 12 asistencias. Semedo se convirtió en el intocable del equipo que por entonces dirigía Rui Vitória. Fue clave en la consecución de la Primeira Liga y Copa de Portugal y con sus actuaciones fue elegido el mejor jugador joven de Portugal. El fútbol luso tenía una nueva estrella.

Nelson Semedo jugó en Benfica hasta 2017. (YouTube)

De Play Station a la vida real

Las buenas actuaciones de Semedo en el Benfica hicieron que el Barcelona se interese en su fichaje para potenciar la posición del lateral derecho ocupada por Sergi Roberto y Aleix Vidal. El anuncio oficial de su llegada se dio el 13 de julio de 2017 a cambio de 30 millones de euros, incrementándose en cinco millones la cantidad por cada 50 partidos disputados, vigente durante el contrato en vigor y una supuesta primera renovación.



"Todos los jugadores quieren jugar en el Barça. Me sentí muy ilusionado cuando el Barcelona se fijo en mi y asumo mucha responsabilidad con este fichaje. Creo que en mis cuatro años como profesional he evolucionado bastante y he podido desarrollar mi juego por los entrenadores que he tenido. Tengo que agradecerles lo que han hecho por mí. Yo me siento preparado", decía Semedo el día que fue presentado en Camp Nou.



Aunque antes ya había jugado algunos amistosos pretemporada en Estados Unidos, el debut oficial de Nelson Semedo en el FC Barcelona llegó el 16 de agosto de 2017 en un partido ante Real Madrid por la Supercopa de España. El portugués cerró la temporada 2017-18 con 36 partidos y con los títulos de Liga, Copa y Supercopa de España. En la siguiente campaña, 'Nelsinho' disputaría 46 partidos y marcaría un gol ante Girona, su primero como azulgrana, el 27 de enero de 2019.

Barcelona fichó a Semedo en 2017. Barcelona fichó a Semedo en 2017.

La 'joya' de la selección de Portugal

Así como en el FC Barcelona, Nelson Semedo se ha ganado de a pocos un nombre en la selección de Portugal. Fue convocado por primera vez el 2 de octubre de 2015 por el entrenador Fernando Santos para los partidos clasificatorios a la Eurocopa 2016 ante Dinamarca y Serbia. Fue precisamente ante las 'Águilas Blancas' que 'Nelsinho' hizo su debut. Lamentablemente para sus intereses, Santos dejaría de considerarlo por un tiempo. No fue llamado a la Euro de Francia, volvió para la Copa Confederaciones de 2017, pero se quedó relegado nuevamente para la Copa del Mundo de Rusia 2018.



En 2019, las cosas cambiarían para Nelson Semedo. Tras ganar más regularidad en el FC Barcelona, entró en la consideración de Fernando Santos y así, en junio de ese año, ganó la Liga de Naciones en una final ante Holanda. Fue el segundo gran título en la historia de los lusos tras la conquista de la Eurocopa de 2016.



Semedo espera seguir por el buen camino para cobrarse la revancha en la Euro 2020 y en el Mundial de Qatar dos años después.

Nelson Semedo ganó la Liga de Naciones con Portugal en 2019. Nelson Semedo ganó la Liga de Naciones con Portugal en 2019.

Novia, hijos y una vida que siempre soñó

La historia de amor de Nelson Semedo es muy parecida a la de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo. Como la pareja argentina, el lateral derecho del Barcelona y su novia Marlene Alvarenga se conocen desde niños. Siempre llevaron una relación de cariño que se consolidó con la llegada de su primera hija, Luana (9 de mayo de 2016).



“Tener al bebé en nuestros brazos la primera vez es indescriptible, es una mezcla de emociones que no puedo exteriorizar. Marlene y yo nos conocemos desde pequeños y siempre quisimos tener hijos pronto, es un sueño que hoy se vuelve realidad. Ahora vamos a continuar hasta que venga el niño (risas)", contaba Semedo el día del nacimiento de Luana. En octubre de 2019, Nelson Semedo se convirtió en padre por segunda vez.

Nelson Semedo y su pareja Marlene Alvarenga tienen una hija. (Internet) Nelson Semedo y su pareja Marlene Alvarenga tienen dos hijos. (Internet)

Estadísticas de Nelson Semedo*

Equipo Temporada Partidos Goles S.U. Sintrense 2011-12 27 5 C. D. Fátima 2012-13 31 0 Benfica B 2013-14 17 0 2014-15 42 2 2015-16 4 3 Benfica 2015-16 18 1 2016-17 47 2 FC Barcelona 2017-18 36 0 2018-19 46 1

Títulos y reconocimientos de Nelson Semedo*

Equipo Título Año Benfica Primeira Liga 2016, 2017 Copa de Portugal 2017 Copa de la Liga 2016 Supercopa Portugal 2016 Barcelona Liga de España 2018, 2019 Copa del Rey 2018 Supercopa de España 2018 Portugal Liga de Naciones 2019

*Se tomaron en cuenta solo competiciones oficiales