Aprobó el examen. Kluiverth Aguilar sumó sus primeros minutos en Primera División, al debutar en el duelo de Alianza Lima vs. Alianza Universidad. A pesar del empate, el jugador de 16 años dio todo lo suyo durante los 90 minutos, algo que no pasó desapercibido por Pablo Bengoechea, quien manifestó su satisfacción en conferencia.

"Aguilar tuvo un buen debut. No es sencillo jugar con 16 años en un equipo que tenía como única opción ganar. Nadie tiene la victoria segura, por eso creo que hizo un buen partido. Es un chico que, para su edad, es muy responsable y va a tener oportunidades, porque para mi gusto lo hizo muy bien", manifestó Bengoechea.

¿Qué dijo Pablo Bengoechea en la conferencia de prensa, tras el empate de Alianza Lima vs. Alianza Universidad?

- Sabemos que los duelos son difíciles y que los rivales son complicados. El rival trata de mostrarse mejor al final del campeonato. Manejaron bien la pelota más que nosotros. No tuvieron muchas chances de gol, excepto al final del primer tiempo.



- Con respecto al segundo tiempo, Alianza Lima arriesgó, se adelantó al rival, pero este tuvo ocasiones, remates de media distancia y un cabezazo en los últimos 10 minutos.



- Más allá de no sumar los tres puntos, le digo a los futbolistas que entregaron todo. Dentro de lo que cabe, hay que ver los resultados de mañana para ver en que posición quedamos. Solo uno de ellos nos puede pasar y el otro nos puede alcanzar.



- Sobre Quevedo, es una decisión técnica. Durante la semana estuvo con diarrea y en el descanso estuvo en el baño. Casi no participó en el segundo tiempo, por lo que optamos por poner a Balboa. Sí bien era un riesgo, porque jugó con un dedo facturado, pero creímos conveniente, ponerlo en el campo por la voluntad que el tenia.



- Yo doy por hecho de que Alianza va a ganar siempre, pero cada partido hay que jugarlos. Si no me preocupara, estaría subestimando a los rivales. Si entiendo que los futbolistas de Alianza dan el mayor esfuerzo para intentar ganar el clausura, porque ea es nuestra meta.



- Binacional es un buen equipo. Vamos a jugar en una altura un poco más importante y un poco más que los demás, pero los futbolistas van a hacer el máximo esfuerzo por sacar el resultado. El lunes nos vamos a preparar para el próximo final.



- Creo que el primer tiempo, Alianza Universidad manejó bien la pelota. En el segundo tiempo, donde tenemos que mejorar, parece que cada pelota que agarramos era la ultima. Muchas veces no hay que ir muy rápido para llegar pronto a una situación de gol.



- Mañana veremos si estamos primeros o no. Es una final muy linda de este campeonato.



