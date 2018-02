Copa Libertadores: ¿Es Perú el país con más derrotas en la última década?

Año tras año asistimos a ver la misma película. Que los equipos peruanos no superen las rondas previas ni la fase de grupos de Copa Libertadores ya parece capítulo de El Chavo, repetido hasta más no poder. Este 2018 ya presenciamos la primera parte: Universitario y Melgar se despidieron con tan solo dos partidos. Esta semana Alianza Lima y Real Garcilaso debutan en fase de grupos, ¿cómo nos irá?

¿Perú es el país con más derrotas?

Tomando una muestra de derrotas por país en la última década de Copa Libertadores (2008-2018), Perú no es el que más veces perdió. Es más, hace poco, en 2015, fue el que menos derrotas acumuló entre sus representantes, con cuatro. La preocupación toma forma si hacemos un porcentaje entre cada nación.

Argentina o Brasil clasifican hasta a seis equipos por año de Copa Libertadores, mientras que Perú solo cuatro, así que debemos acudir a los promedios. Nuestro porcentaje de derrotas es de 54.16%, el más alto solo detrás de Venezuela (60%). En estos diez años, los equipos incaicos han sufrido 91 derrotas en 168 partidos, en otras palabras, cada dos sí o sí uno es derrota.

Promedio de derrotas en Copa Libertadores (2008-2018) País PJ PP Prom Venezuela 160 96 60% Perú 168 91 54.16% Bolivia 182 90 49.45% Uruguay 208 90 43.27% Paraguay 232 98 42.24% Ecuador 206 87 42.23% Chile 218 88 40.37% México 188 68 36.17% Colombia 226 77 34.07% Argentina 494 154 31.17% Brasil 562 155 27.58% PJ : Partidos Jugados / PP: Perdidos / Prom: Promedio derrotas 2008-2018

Los equipos peruanos apenas perdieron cuatro partidos en la Copa Libertadores 2015, pero ni así pasaron la ronda previa o fase de grupos. (AFP) Los equipos peruanos apenas perdieron cuatro partidos en la Copa Libertadores 2015, pero ni así pasaron la ronda previa o fase de grupos. (AFP)

¿A qué hora pasaremos de ronda?

Con el paso de los años, superar la ronda preliminar (Juan Aurich, 2010)o la fase de grupos (Real Garcilaso, 2013) se ha convertido en una hazaña con guión de película. Son varios los años sin poder celebrar en las dos primeras etapas de la Copa Libertadores, caso irrepetible en algún país participante.

Si hacemos más difícil el reto, Sporting Cristal es el último conjunto peruano en avanzar en cuartos de final y semifinales, pero debemos retroceder hasta el siglo pasado, año 1997, para encontrar este antecedente. Ningún equipo peruano ha ganado la Copa Libertadores, al igual que los bolivianos, mexicanos y venezolanos.

Último año en superar cada etapa de Copa Libertadores País FP FG O C S F Argentina 2017 2017 2017 2017 2017 2015 Bolivia 2017 2017 2017 2014 NUNCA NUNCA Brasil 2018 2017 2017 2017 2017 2017 Chile 2015 2014 2012 2012 1993 1991 Colombia 2018 2016 2016 2016 2016 2016 Ecuador 2016 2016 2016 2016 2016 2008 México 2011 2016 2016 2015 2015 NUNCA Paraguay 2013 2017 2015 2015 2014 2002 Perú 2010 2013 2013 1997 1997 NUNCA Uruguay 2018 2017 2016 2014 2011 1988 Venezuela 2015 2016 2009 NUNCA NUNCA NUNCA FP : Fase Previa / FG: Fase de Grupos / O: Octavos / C: Cuartos / S: Semifinal / F: Final

Una liga local no es el reflejo de una selección, sino sería inexplicable la clasificación de Perú a Rusia 2018. Aún así, no podemos dejar de mostrar una preocupación en que debemos mejorar muchos aspectos en nuestro campeonato para lograr buenas actuaciones internacionales de manera constante, y no cada cierto tiempo.