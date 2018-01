Sport Boys: Johan Fano se quebró en su despedida al fútbol [VIDEO]

Miraba el video que Sport Boys y las lágrimas se le caían. Era inevitable, porque la ilusión y el dolor se mezclaron con la emotividad que lleva en su corazón duro, como su pierna. Johan Fano sabía, por supuesto, que el momento de decir adiós al fútbol había llegado a sus 39 años.

“Gracias a todos los hinchas. Primero, agradezco a Johan Vásquez. Porque él me llamó y me dijo que suba al Boys y me retire con ellos. Nunca jugamos callados y fuimos locales a donde fuimos. Siempre los llevaré en mi corazón”, dijo Fano a los asistentes al Estadio Nacional.

Johan Fano junto a su familia. (Foto: Eddy Lozano)

Los hinchas 'chalacos' lo despidieron con profundo cariño, debido a que Fano anotó el gol con el que Sport Boys regresó a Primera División.

Es preciso señalar que Johan Fano debutó en el fútbol profesional con cerca de 16 años de edad. Fue en el León de Huánuco donde comenzó a dar sus primeros pasos, los cuales lo llevaron a vestir la camiseta de Universitario de Deportes.

Marcó tres goles con la Selección Peruana. Su tanto más recordado fue ante Argentina, duelo que se jugó en el Estadio Monumental. El ‘Cholo’ forzó el 1-1, luego de la buena jugada individual de Juan Manuel Vargas.

