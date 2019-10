EN VIVO | Unión Comercio vs. Binacional vía Gol Perú por fecha 13 del Torneo Clausura | Liga 1 | EN DIRECTO

Unión Comercio vs. Binacional | EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | Sigue el juego por la fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1, este domingo 27 de octubre, desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Gol Perú. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Unión Comercio y Binacional abrirán la jornada dominical de la liga peruana, que se pone cada más emocionante, a falta de cinco jornadas para el final. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio IPD de Moyobamba.

Unión Comercio vs. Binacional: horarios del partido



México - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Chile - 1:00 p.m

Uruguay - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Un invicto de cinco partidos -con tres triunfos y dos empates- mantiene Unión Comercio en sus últimas cinco presentaciones y está en el cuarto lugar con 22 puntos, por detrás del líder Universitario (26), y de Sporting Cristal (24) y Alianza Lima (24).

Los buenos resultados han acompañado a Unión Comercio y, matemáticamente, tiene chances de coronarse campeón del certamen y clasificar a los playoffs. Más allá de la situación expectante, el 'Poderoso del Alto Mayo' debe conseguir la mayor cantidad de puntos para intentar alcanzar un cupo a un torneo internacional.

Mientras que Unión Comercio empató a uno en su reciente partido, ante Ayacucho FC, Binacional viene de humillar a Alianza Universidad en Juliaca, luego de una goleada de 7-0, con un 'hat-trick' de Héctor Zeta.

El campeón del Torneo Apertura y clasificado a los playoffs por el título nacional, Binacional, marcha en el quinto casillero del Clausura con 20 unidades y en la cima del acumulado con 56 puntos.

"La responsabilidad sigue creciendo en la medida que sigamos ganando. Acá no hay lugar para distracciones, ni para bajar los brazos. No solo los resultados avalan lo que estamos haciendo, sino la manera en que lo estamos logrando", analizó el técnico de Binacional, Roberto Mosquera.

Unión Comercio vs. Binacional: ¿dónde se ubica el estadio?

