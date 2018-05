Paolo Guerrero: FIFA no puede cambiar de opinión en el TAS

"FIFA pidió ante el TAS un año de sanción para Paolo Guerrero. Eso nos sorprendió a todos", dijo Jorge Balbi, uno de los asesores legales del capitán de la Selección Peruana, a RPP. No hay duda que esa frase nos puso los pelos de punta, pero representante legal de los agremiados, Johnny Baldovino, aseguró que el máximo ente del fútbol mundial no puede dar marcha atrás.

"Me parece extraño que FIFA (haya solicitado que le aumenten el castigo). Ellos sancionaron a Paolo Guerrero con seis meses. No tiene lógica jurídica que hayan pedido un año. Ellos no han apelado. No corresponde en este caso", dijo Baldovino a canal N.

Luego, agregó: "Cuando FIFA responde a la apelación de Paolo Guerrero ante el TAS indicó que se mantenía en su posición de seis meses. Así que no tiene lógica que hayan pedido que le aumente el castigo. Los únicos que habían pedido aumento de sanción era la WADA".

El representante legal de la SAFAP confía que haya sido un error. "Quizás hubo una confusión y sea la la Comisión Mundial Antidopaje (WADA) que pidió un año. Eso significa que la FIFA estuvo bien. Lo sancionó por un año, pero por una serie de consideraciones y, de acuerdo al reglamento, le rebajó a seis meses", añadió.

El expresidente de la Comisión de Justicia de la FPF, José Luis Noriega, también coincidió con Baldovino, que FIFA no puede cambiar de opinión.

"Los fallos de una institución que administra justicia no pueden cambiar. Si FIFA dijo primero un año y luego seis meses, la organización se queda con la última. Si la FIFA ha ido con un argumento distinto a los seis meses, que es lo que cuestiona Guerrero, es un delito. No se puede cambiar de resolución", señaló Noriega en Canal N.

Así que mejor no comamos ansias en el caso de Paolo Guerrero y esperemos con paciencia la resolución del TAS, que debe salir antes del 23 de mayo.