Pedro Gallese: departamento médico de la Selección Peruana se pronunció sobre la lesión del arquero

La lesión de Pedro Gallese preocupa a los hinchas y más al comando técnico de la Selección Peruana. Por esa razón el doctor Julio Segura tomó contacto con sus pares del club Tiburones Rojos de Veracruz para conocer, de primera mano, la situación del arquero.

"Se puede hacer un diagnóstico preliminar mediante el examen clínico, pero hay lesiones en las que nos tenemos que apoyar en otro tipo de pruebas como en este caso", dijo el médico de la bicolor en RPP.

"No me gustaría adelantar opinión. Esperemos que no haya una lesión en los ligamentos internos cruzados de la rodilla, que al parecer no es, pero tenemos que esperar los resultados para dar un diagnóstico exacto", añadió.

Julio Segura dijo que tiene muy buena comunicación con los médicos en México y ellos quedaron en enviar las imágenes de la resonancia magnética practicada al arquero. "Esperemos que no hayan mayores lesiones. En unas horas esperamos tener un diagnóstico más concreto", afirmó.

En un diagnóstico preliminar el club mexicano señaló que se trataría de un esguince en su rodilla derecha y que podría estar fuera de las canchas entre dos a tres semanas. Pero afirmaron que esperan el reporte oficial.

Como se conoce el arquero salió lesionado casi al final del primer tiempo del partido de Tiburones Rojos de Veracruz ante el América, por el Clausura 2018 de la Liga MX.

